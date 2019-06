Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 5:15 in via Riva di Ponente, all’altezza del mercato ittico.

Una autovettura Suzuki swift condotta da una donna 30enne residente a Guspini, mentre percorreva via Riva di Ponente, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo.

Il veicolo ha urtato il muro di un edificio della corsia opposta, per poi ribaltarsi su un fianco.

Sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasportata la donna all’ospedale Marino in condizioni gravi.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.