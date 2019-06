I Boomdabash sbarcano in Sardegna. La band italiana di origine pugliese, suonerà ad Arborea in piazza Maria Ausiliatrice il 18 luglio prossimo in occasione della festa del S.S Redentore, organizzata da un giovane comitato, costituitosi per l’occasione, in collaborazione con l’agenzia di spettacolo Vadilonga.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

I Boomdabash si distinguono dagli altri gruppi legati al genere reggae per l’incorporamento nel proprio genere di elementi soul, drum and bass e hip hop. Vantano prestigiose partecipazioni nei migliori festival reggae d’Europa e d’Italia.

Tra gli altri, nel 2018 hanno pubblicato i singoli Barracuda con Jake La Furia e Fabri Fibra e Non ti dico no con Loredana Bertè, entrambi estratti dal quinto album Barracuda, uscito il 15 giugno dello stesso anno.

Nel 2019 il gruppo ha partecipato al 69º Festival di Sanremo con il Per un milione, arrivando undicesimi. Recente la collaborazione con la cantante Alessandra Amoroso, con cui hanno realizzato il singolo “Mambo Salentino”.