“Ho parcheggiato la mia auto sotto casa mia e stamattina l’ho trovata così”. E’ il racconto di un giovane che vive a Pirri e stamattina ha trovato l’amara sorpresa: ignoti hanno spaccato i cristalli anteriori e hanno rubato un cappellino.

Ma questo non è il primo caso che capita in città: sono diverse, negli ultimi mesi, le auto con i vetri infranti, vittime di raid notturni alla ricerca di qualcosa da rubare o, semplicemente, per stupido vandalismo.

Diverse sono le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione e le lamentele degli autisti che non hanno la tranquillità e la sicurezza di poter parcheggiare la propria auto e dormire serenamente. L’invito è quello di denunciare sempre l’accaduto alle forze dell’ordine, affinché i colpevoli vengano fermati.