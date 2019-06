Rafa Nadal è il primo finalista sulla terra rossa del Roland Garros.

Lo spagnolo in semifinale ha battuto il rivale di sempre Roger Federer in soli tre set, in 2h25′ di gioco, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2.

Il Federer-Nadal (o Nadal-Federer) è stato un ottimo match: combattuto, puro e senza rete. Entrambi hanno sfoderato le loro peculiarità imponendo il proprio stile di gioco senza troppo pensare a quello dell’avversario. Le accelerazioni, le variazioni di ritmo e di rimbalzo di Federer contro la regolarità continuata di Nadal.

E’ Nadal a cullare l’idea di un altro trionfo a Parigi: sarebbe il dodicesimo. Un vero record, ricordando anche che non ha mai perso una finale.

Ora Nadal dovrà affrontare il vincente dell’altro match che opporrà il serbo Novak Djokovic all’austriaco Dominic Thiemi previsto per oggi, dopo che la gara era stata interrotta per pioggia sul 6-2, 3-6, 3-1 in favore dell’austriaco.