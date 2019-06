Vige ormai l’anarchia in Castello. Ognuno fa quel che vuole, senza curarsi troppo delle regole della convivenza civile. E’ evidente che i cassonetti della differenziata sono brutti e maleodoranti se sistemati a fianco dell’ingresso di un ristorante, ancor più se questo ha dei tavoli all’aperto.

La soluzione più logica è quella di spostarli, poco importa se si occupa il suolo pubblico, lecitamente o meno, questo non sta a noi stabilirlo. E’ questo lo spettacolo di stamani in via Santa Croce, cioè quanto di più squallido si potesse immaginare: cinque cassonetti ben “conditi” da numerose buste maleodoranti posizionati sul lato della strada da ieri notte.

A parte gli errori del Comune ben noti a tutti questo comportamento sicuramente merita un bell’aggettivo.