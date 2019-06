Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina, intorno alle 10:30, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa del Comando Provinciale di Sassari per un incidente stradale avvenuto in viale Italia a Olbia.

Per cause da accertare un’auto, con a bordo due turisti, ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro un palo di una stazione di servizio. Sul posto è intervenuta la squadra VVF 7A del distaccamento di Olbia Basa che ha messo in sicurezza il luogo.

Uno dei due occupanti del veicolo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II dal personale sanitario del 118. Sul posto anche la Polizia locale di Olbia.