Il vertice di stasera tra Giuseppe Conte e i due vicepremier“andrà bene se rimettiamo al centro della stanza i cittadini“: a dirlo è il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Cusano Campus. “Mi aspetto risposte sul salario minimo e che la Lega ritiri gli emendamenti che provano a fermarlo. Mi aspetto l’accordo sull’abbassamento delle tasse con il carcere per i grandi evasori. Mi aspetto il sì alla lotta ai privilegi, perché siamo in ritardo sul taglio degli stipendi dei parlamentari”, ha aggiunto.

Poi Di Maio commenta la vittoria dei Cinquestelle al ballottaggio a Campobasso: “Sono contento perché Campobasso è una città che ha bisogno di rinascere, come tante città del Sud e del Nord, ma non ne faccio un trofeo. Ho visto che i partiti oggi si contavano i trofei”. “Faccio gli auguri a Roberto – ha aggiunto parlando a Radio Cusano Campus – e a tutti gli italiani che si sono svegliati sindaci”.

E ancora: “Siamo un po’ vittima della nostra stessa fissazione, per anni abbiamo detto che non dovevamo avere un’organizzazione. Le cose arrivano a me come capo politico e basta, ma un’organizzazione serve”. “Dobbiamo dare un’organizzazione al Movimento in modo che ci siano ruoli, responsabilità e progetti. Questo sarà il lavoro dei prossimi mesi”, ha aggiunto.