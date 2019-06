I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Lanusei (Nu) hanno denunciato per guida in stato d’ebrezza un turista lombardo che a bordo della sua Audi ha urtato una Vespa Piaggio condotta da un ragazzo di Tortolì che per fortuna non ha riportato gravi ferite.

L’uomo, sottoposto ad accertamento etilometrico, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 0,98 grammi per litro di sangue. Il veicolo è stato sottoposto a fermo per giorni 30 e la patente ritirata