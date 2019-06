A partire da martedì 11 giugno, e fino a giovedì 13 i tecnici di Abbanoa effettueranno i sezionamenti e i monitoraggi della rete idrica di Selargius per verificare le portate e le pressioni dei diversi distretti idraulici in cui è stata divisa. Gli interventi rientrano nel programma di ingegnerizzazione del servizio idrico che prevede l’installazione di nuove apparecchiature all’avanguardia per la gestione di tutto il sistema di approvvigionamento del centro abitato con l’obiettivo di ridurre drasticamente le dispersioni idriche.

Gli oltre 80 chilometri di reti al servizio delle utenze di Selargius sono state oggetto negli ultimi mesi di una campagna di verifica e studio da parte di imprese altamente specializzate. L’intero sistema sarà rivoluzionato a partire proprio dall’attivazione di più distretti idraulici che consentiranno una gestione più efficiente della rete idrica. Le operazioni programmate per i prossimi tre giorni potrebbero causare temporanei e limitati cali di pressione. Durante l’attività i tecnici di Abbanoa saranno presenti sul territorio per effettuare nel più breve tempo possibile tutte le operazioni per evitare disservizi. Selargius è tra i primi trenta Comuni interessati dal progetto “Reti intelligenti” che si svolge a partire da un’indagine sulla rete ammalorata con installazione di misuratori portatili per l’esecuzione di prove idrauliche diurne e notturne e con ispezioni mirate. Dove è stato già sperimentato (“Progetto Oliena”) ha portato risultati eccezionali tanto da essere citato dalla stampa internazionale (Daily Telegraph) ed entrare tra i migliori progetti italiani raccolti in “Utili all’Italia”, la banca dati che contiene i risultati delle migliori pratiche nei Servizi Pubblici realizzato da Utilitalia (la federazione che riunisce 500 imprese italiane dei servizi idrici, energetici e ambientali).

Alla fase di monitoraggio segue la “diagnosi”, ovvero la definizione delle criticità e delle cause di malfunzionamento della rete, con successivi interventi sempre più evoluti e dettagliati con differenti combinazioni possibili (installazione di valvole regolatrici, revisione dei diametri, sostituzione delle condotte, etc.). L’obiettivo di miglioramento stabile del servizio passa dalle infrastrutture e consente di realizzare efficienze dal punto di vista idraulico, energetico e gestionale. La strategia di Abbanoa prevede un cambiamento radicale del tradizionale – e il più delle volte inefficace – paradigma di intervento sulle reti: si devono concentrare gli sforzi per prevenire le rotture e rendere intelligenti le reti esistenti agendo sulle cause che generano le dispersioni: in primis gli sbalzi di pressione e la presenza di aria nelle condotte.