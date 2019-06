Durante questa settimana i segni di fuoco avranno a che fare con problemi di coppia, alcuni potranno scoprire un tradimento e dovranno fare una scelta non facile. Anche sul lavoro ci sarà un po’ di nervosismo e bisognerà fare appello a tutte le proprie forze per non mandare tutto all’aria. Molto stressati saranno anche i segni di terra, che per buona parte della settimana dovranno rimboccarsi le maniche per mantenere tutti gli impegni presi. L’amore è altalenante, ma prosegue e quando sembra che tutto debba finire ecco che spunta il sole. Settimana all’insegna del romanticismo per i segni d’acqua, l’interesse maggiore sarà rivolto verso le faccende di cuore. La passione sarà alle stelle e ci saranno manifestazioni d’amore molto eloquenti. Sul lavoro bisognerà darsi da fare per recuperare qualcosa che è sfuggita di mano, ma tutto sommato andrà bene. Qualche incertezza nella sfera sentimentale potrebbe creare dubbi nei segni d’aria, che si troveranno di fronte a situazioni ambigue e non sapranno che pesci prendere. Sarà quindi meglio uscire e svagarsi e rimandare a dopo qualche decisione importante. Per fortuna la sfera lavorativa è stabile e per alcuni potrebbero esserci perfino delle gratificazioni. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: durante la settimana molti Ariete che sono in coppia avranno problemi con il partner. Fra i tanti ci saranno anche quelli che potranno scoprire un tradimento, cosa che potrà far degenerare anche i rapporti più solidi. Vi aspetta dunque una scelta difficile, meglio riflettere. Settimana un po’ nervosa anche per i single, alcune nuove conoscenze potrebbero risultare particolarmente irritanti.

Lavoro: le dissonanze planetarie renderanno i nativi nervosi durante questa settimana. Non solo, al lavoro avrete dei continui litigi con un vostro collega che vi farà perdere le staffe. Cercate di mantenere la calma e provate a sbloccare la situazione. Mettete in atto una buona strategia se non volete che i pettegolezzi vi sommergano del tutto.

Toro

Amore: per l’intera settimana sarete impegnati sia in amore che al lavoro. La prima parte della settimana la dedicherete alla vostra anima gemella, ma dovrete mettere in conto contrattempi e imprevisti che non mancheranno. Ci sarà anche la possibilità che si creino dei malintesi importanti. I single trascorreranno le serate migliori nelle giornate di martedì e giovedì.

Lavoro: le influenze astrologiche potrebbero confondere le idee di molti Toro, rendendoli inclini a una difficile organizzazione nelle faccende pratiche. La seconda parte della settimana dedicherete più tempo al lavoro per cercare di recuperare gli incarichi arretrati. Giove vi aiuterà e non poco, ma dovrete impegnarvi abbastanza.

Gemelli

Amore: sarete meno nervosi rispetto alla settimana precedente e dedicherete più attenzioni al partner. Passerete delle serate molto romantiche, in particolare nelle giornate centrali, ma anche il fine settimana sarà da urlo. Weekend strepitoso anche per i single, la voglia di mare e di estate vi farà sentire il bisogno di evadere verso luoghi assolati.

Lavoro: Dall’inizio della settimana gli astri saranno a vostro favore e forniranno tante soddisfazioni ai nati del segno. Molti sceglieranno di apportare cambiamenti significativi nella loro quotidianità e avranno a portata di mano tutti gli strumenti per poterlo fare. Mettete in gioco tutta la vostra preparazione per migliorare la vostra posizione.

Cancro

Amore: il vostro interesse maggiore questa settimana sarà rivolto verso le faccende di cuore. L’intesa affettiva e passionale sarà ai massimi livelli soprattutto nella giornata di giovedì, quando i nati del segno mostreranno alla persona amata tutto il loro ardore. Passione ed eros alle stelle anche per chi ancora non ha trovato la persona del cuore.

Lavoro: durante questa settimana avrete voglia di recuperare alcune occasioni che vi sono sfuggite. Per alcune ci sarà la possibilità di riportarle a vostre favore, ma nel frattempo non fatevi scappare ciò che di buono ha in serbo il destino per voi. Tuttavia, prima di prendere decisioni importanti, analizzate bene le situazioni.

Leone

Amore: avrete molto da fare durante la settimana, oltre che sul lavoro anche in amore. E’ in arrivo una bellissima sorpresa dal partner che vi stupirà. Molte coppie potranno intraprendere un percorso importante che li porterà a coronare il loro sogno d’amore. Nel fine settimana anche i single saranno molto corteggiati e potranno trovare l’anima gemella.

Lavoro: settimana fortunata sul fronte lavorativo, potrebbero crescere le mansioni da portare a termine, ma anche il lato economico potrebbe subire un’impennata che di conseguenza accrescerà i guadagni. Anche l’ambizione vola in alto, i traguardi da raggiungere si fanno sempre più importanti.

Vergine

Amore: l’ambito amoroso prosegue in maniera altalenante, anche questa settimana si alterneranno giorni di grande intesa a giorni di nervosismo. Tuttavia, non ci saranno forti incomprensioni e l’argomento più gettonato sarà quello economico. Weekend da dedicare al relax più assoluto, e anche i single dovranno staccare la spina.

Lavoro: sarà una settimana stressante per i nativi del segno per via dell’eccessivo carico di lavoro che si verificherà nelle prossime giornate. Cercate di recuperare le forze, ne avrete bisogno, anche perché nessuno potrà sostituirvi nel vostro lavoro. Qualche insidia nella giornata di mercoledì potrebbe mettervi in agitazione, ma nulla vi impedirà di buttarvi con entusiasmo nelle vostre imprese.

Bilancia

Amore: in amore dovrete prendere la decisione se perdonare il vostro partner oppure doverlo lasciare e cambiare pagina. Prima di arrivare ad una soluzione definitiva, uscite con gli amici per svagarvi la mente e rimandate a dopo la decisione. Fine settimana frizzante per chi è solo, arriveranno tante nuove conoscenze a farvi compagnia.

Lavoro: il lavoro proseguirà su livelli stabili per durante la settimana. Novità in arrivo per chi lavora sotto dipendenza, potrebbero esserci riconoscimenti per chi ha centrato degli obiettivi. Tuttavia, un po’ di nervosismo a causa di qualche parola di troppo vi metterà in agitazione.

Scorpione

Amore: avrete voglia di stare in compagnia del partner questa settimana, ma anche di stare assieme ai vostri amici e familiari. Organizzate qualcosa per stare insieme a coloro che amate. I single saranno invece alle prese con qualcosa del passato che torna a turbare il presente.

Lavoro: Dopo le prime due giornate tranquille, il lavoro subirà dei cambiamenti e potranno esserci discussioni con colleghi e superiori. Siate chiari nelle vostre richieste, e non fatevi sopraffare da chi non vuole riconoscere i vostri meriti. Dimostrate che anche voi avete fatto la vostra parte.

Sagittario

Amore: la settimana si rivelerà piena di sorprese già da lunedì e con tutta probabilità i nati del segno saranno frizzanti e affronteranno al meglio qualsiasi problematica. Anche qualche piccola incomprensione non turberà l’armonia di coppia. Ottima settimana anche per i cuori solitari, state facendo un percorso di cui potrete essere orgogliosi.

Lavoro: sarete carichi di energie e porterete a termine tutto il lavoro arretrato. Questo vi permetterà di incrementare i vostri guadagni e concretizzare qualcosa a cui tenete tanto, magari anche l’acquisto di una casa. State raccogliendo tante soddisfazioni.

Capricorno

Amore: se siete in coppia sarete incontentabili, tanto che il partner potrebbe mettervi di fronte ad una scelta. Evitate di essere possessivi, non farete che peggiorare il rapporto, ma cercate di lasciare spazio alla persona amata. Buon weekend per i single, molti faranno incontri fortunati.

Lavoro: la prima parte della settimana procederà molto bene al lavoro, mentre nella seconda potrebbe esserci una battuta d’arresto e ciò potrebbe causarvi del nervosismo. Non preoccupatevi però, non accadrà nulla che possa stravolgere il vostro operato.

Acquario

Amore: settimana ricca di novità per la sfera sentimentale, soprattutto nei giorni centrali ci saranno sorprese bellissime per chi ha un progetto a lunga scadenza e vorrà mantenerlo. Anche i single faranno splendidi incontri, in particolare nel fine settimana, quando la voglia di rilassarsi permetterà a molti di lasciare aperte anche le porte del cuore.

Lavoro: sarete molto creativi al lavoro durante la settimana. Idee e progetti andranno di pari passo, aiutati dalla creatività che molti nati del segno dimostreranno di saper sfruttare. Questo vi permetterà di portare a termine velocemente i vostri progetti lavorativi, guadagnandovi il rispetto dei vostri colleghi.

Pesci

Amore: durante questi giorni i nativi del segno potrebbero isolarsi dal mondo circostante dedicando le loro giornate alle piccole cose quotidiane. Qualcuno potrà farsi assalire dalla noia, ma potrà sempre optare per qualche uscita serale con gli amici per cercare di divertirsi e sgombrare la mente dai cattivi pensieri.

Lavoro: questa settimana il lavoro procederà bene, ma la nostalgia e il malumore continuano a farsi sentire. Cercate di distrarvi magari provando ad uscire con gli amici e staccate la spina per riposarvi, concedervi un po’ di relax non vuol dire abbandonare gli impegni. Tornerete sicuramente più carichi.