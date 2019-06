Ultima settimana di campagna elettorale in Sardegna per le comunali di domenica 16 giugno. Per la volata ai candidati sindaci delle città maggiori – Cagliari, Sassari e Alghero – è in programma l’arrivo nell’Isola dei big nazionali: per il momento sono fissate solo le visite di Nicola Zingaretti (Pd) e Giorgia Meloni (Fdi). Il segretario nazionale dem sarà in Sardegna mercoledì 12 giugno per un tour di una sola giornata. Lo sbarco è previsto nel primo pomeriggio ad Alghero dove Zingaretti si tratterrà molto poco, il tempo per un saluto al candidato Mario Bruno, dopodiché partirà alla Sassari per un incontro elettorale al Teatro Verdi alle 16.45 con il candidato Mariano Brianda.

Ultima tappa a Cagliari per sostenere la candidata del centrosinistra Francesca Ghirra. Nel capoluogo il segretario dovrebbe arrivare intorno alle 19.30. L’incontro con gli elettori dovrebbe tenersi al Lazzaretto. Stesso tour per Giorgia Meloni che sarà però in Sardegna venerdì 14. Ancora da definire i dettagli del programma: di certo la presidente di Fratelli d’Italia chiuderà la campagna elettorale a Cagliari in piazza Darsena alle 17.30 con il candidato sindaco del centrodestra Paolo Truzzu.

In forse l’arrivo del leader della Lega Matteo Salvini: più no che sì, secondo quanto apprende l’ANSA. Quanto al M5s, il movimento non ha ancora fatto sapere se il capo politico Luigi Di Maio sarà nell’Isola. L’eventuale tour, comunque, non toccehrà Cagliari, dove i grillini hanno rinunciato a presentare la lista.