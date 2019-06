“E’ inaccettabile che Bruno continui a fare la propria campagna elettorale utilizzando risorse finanziarie e beni degli algheresi. Occorre un intervento deciso dell’AGCOM e della Corte dei Conti.” Queste le parole dell’ex sindaco di Alghero Marco Tedde.

Secondo Tedde il sindaco Bruno, di nuovo candidato, “dopo avere redatto brochure, organizzato eventi e annunciato improbabili inserimenti di anziani presso l’Ostello della gioventù e sempre a spese dell’amministrazione, che ancora presiede, oggi inizia a concedere in comodato locali pubblici ad associazioni politicamente affini. Ed è proprio la concessione gratuita di un immobile di Santa Maria La Palma ad una associazione, fatta dalla Giunta senza un bando e senza prevedere un termine di scadenza, a scatenare la polemica”

“Un atto sfrontato, fatto in barba alla legge, senza un minimo di selezione e adottato calpestando a piè pari la competenza del Consiglio Comunale che ha potestà in materia di concessione di immobili –accusa l’ex sindaco-. Un Bruno disperato che le tenta tutte perché sta masticando il sapore amaro della sconfitta elettorale. Ma non è possibile assistere all’utilizzo dei beni pubblici come fossero di proprietà privata”.

E conclude “dopo l’esposto all’AGCOM, che sta intervenendo, ora chiederemo l’intervento della Corte dei Conti per ristabilire un minimo di rispetto delle regole nell’utilizzo dei beni pubblici e far valutare l’ipotesi di danno erariale”.