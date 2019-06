Una società del settore edile con sede in Ogliastra è finita nel mirino della Guardia di Finanza per un’evasione di circa 3milioni di euro. La verifica fiscale da parte delle Fiamme Gialle della Tenenza di Arbatax ha fatto emergere, infatti, ricavi occultati alla tassazione per 2,7 milioni di euro e violazioni complessive all’Iva per oltre 110mila euro.

Attraverso l’esame della documentazione, i finanzieri hanno ricostruito il volume d’affari prodotto dalla società dal 2014 al 2017, svelando così la reale posizione della società. L’attività ispettiva rientra nel piano di contrasto di lotta all’evasione fiscale di più ampio raggio coordinata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro e mirata a contrastare forme diffuse di evasione con effettivi negativi sull’economia del territorio.