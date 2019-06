“L’ aeroporto di Alghero deve al più presto tornare ad essere un hub nazionale ed internazionale per le compagnie aeree low cost, così come devono essere incrementati i collegamenti anche con altri scali della penisola”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Michele Pais che oggi, con l’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde, ha incontrato nello scalo algherese i vertici della Sogeaal, la società di gestione dell’aeroporto “Riviera del Corallo”.

“Rilanciare i trasporti in Sardegna – ha aggiunto Pais – è un impegno preciso che tutte le massime istituzioni regionali intendono attuare. In particolare l’aeroporto di Alghero deve tornare ad essere il volano per il turismo, e per il conseguente indotto economico di tutto il nordovest dell’Isola”.

Purtroppo, ha concluso, “l’immobilismo politico degli ultimi anni ha messo in crisi il trasporto aereo in questo territorio. Dobbiamo invertire urgentemente la rotta”.