“Sto promuovendo un incontro con l’assessorato della Difesa dell’Ambiente per l’attività di controllo della diffusione dell’infestazione di cavallette”.

Lo afferma l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, che annuncia interventi immediati per aiutare gli agricoltori sardi.

“Si provvederà in tempi brevi – aggiunge l’assessore Murgia – ad accertare l’entità dei danni subiti, con in campo i tecnici delle Agenzie regionali, e a verificare la disponibilità di bilancio per l’attivazione di un primo intervento di sostegno”.