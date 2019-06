Melis (Verdi):”Vogliamo una città a misura d’uomo, premialità per i rifiuti e traffico limitato nei quartieri storici “Vogliamo una Cagliari a misura d’uomo dove la salute dei cittadini sia salvaguardata con priorità assoluta. Vogliamo che le persone quando escono da casa si sentono tutelate nei loro diritti primari da un’amministrazione attenta alla salubrità dell’aria, alla pulizia e decoro degli ambienti pubblici e alla valorizzazione del patrimonio artistico ambientale”.

Lo afferma Paolo Melis, storico abitante di Castello attivista della Federazione dei Verdi di Cagliari in merito al programma ambientalista della lista civica “Si-Amo Cagliari” per le prossime elezioni per il Comune di Cagliari.

“Bisognerebbe incrementare il monitoraggio delle immissioni di sostanze nocive – spiega -, sia provenienti dall’attività industriale dislocata nel perimetro cittadino sia derivante dal traffico cittadino, attraverso politiche di intervento istituzionale. Oltre alla tutela della salute dei cittadini, così facendo noi promuoviamo un’idea di ecologia legata alla premialità, dove il cittadino, da individuo passivo dei servizi diventa soggetto attivo nel migliorare la città di cui è naturalmente parte integrante”. Pro o contro la ZTL nei quartieri storici? “La vivibilità dei quartieri storici – spiega Paolo Melis – è legata alla loro fruibilità pedonale. Limitando il traffico ai soli residenti e premiando l’utilizzo dei mezzi pubblici il nostro obiettivo è quello di trasformare ogni quartiere storico in un museo giardino a cielo aperto dove bambini e anziani vivano il senso di appartenenza alla comunità senza la paura di attraversare la strada e recuperando il senso naturale del silenzio notturno”. “Personalmente – prosegue l’attivista dei Verdi – ritengo che un ulteriore attenzione debba essere posta nei confronti dell’inquinamento luminoso ed elettromagnetico, due forme di inquinamento che i ritmi moderni ci impongono e nessuna tutela attualmente ci viene garantita dalle istituzioni. Anche il turista di passaggio riesce a godere maggiormente delle ricchezze della città quando queste sono valorizzate dai ritmi naturali che sanciscono la misura della sostenibilità di Cagliari città metropolitana”, conclude Paolo Melis”.