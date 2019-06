Un elicottero si è schiantato su un edificio a New York, non lontano da Times Square all’altezza della 51ma strada e la Settima Avenue. La polizia e i pompieri sono sul posto.

Secondo le prime informazioni, l’elicottero si sarebbe schiantato sul tetto dell’edificio e dall’incidente si sarebbe scatenato un incendio. Il grattacielo contro cui si è schiantato l’elicottero è al 787 Seventh Avenue, sulla 51ma strada.

Per il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo “ci potrebbero essere morti ma non sappiamo quanti. Non ci sono indicazioni che si tratti di terrorismo”.

Donald Trump è stato informato dell’incidente dell’elicottero a New York e monitora gli sviluppi.