Notte di paura a Pirri per l’incendio di un grosso cumulo di immondizia e masserizie, nel quartiere di Pirri

Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco del Comando di Cagliari che sono intervenuti intorno alle 23:15 in via Del Lentischio nel quartiere di Pirri.

Le operazioni sono durate diverse ore e hanno visto l’intervento di 7 operatori con due mezzi del pronto intervento.

Dalla nomina del commissario Bruno Carcangiu da parte del Presidente della Giunta regionale, Christian Solinas, si susseguono fatti di questo tipo e Cagliari si trova in piena emergenza sanitaria.

Sul posto è stata inviata una squadra VVF di Pronto intervento della sede centrale che con un APS (auto pompa serbatoio) e con l’ausilio di un’autobotte, gli operatori hanno spento le fiamme e bonificato l’area da focolai residui mettendola in sicurezza.

Nell’intervento i Vigili del Fuoco hanno operato con un totale di due automezzi e sette operatori.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.