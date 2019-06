Gemelli Diversi, 21 anni sul palco: “La nostra anima? Fare musica senza compromessi”

Eccoli, i Gemelli Diversi, pronti a cantare ancora una volta in Sardegna, davanti ad un pubblico caloroso e entusiasta che raccoglie diverse fasce d’età. Ad ospitare il duo milanese è stata la piazza di Suelli, in occasione della festa di San Giorgio in collaborazione con l’agenzia di spettacolo Vadilonga.

Nati dalla fusione di 2 gruppi già consolidati nella scena rap milanese: la Cricca (formata da Thema e THG) e i Rima nel Cuore (composta da Grido e Strano), cresciuti nella Spaghetti Funk, la musica dei Gemelli DiVersi si differenzia per la mescolanza di una matrice funk statunitense e della classica melodia italiana.

Il loro primo album Gemelli DiVersi esce il 3 settembre 1998, che supera le 130.000 copie vendute conquistando il disco di platino preceduto dal singolo Un attimo ancora. Nello stesso anno il gruppo milanese apre tutti i concerti degli Articolo 31 nel tour “Nessuno”.

Nel novembre 2013 il gruppo ha comunicato di volersi prendere una pausa dalle scene musicali per un lungo periodo, ma nell’aprile 2014 Strano e Thema hanno annunciato il tour 2 Gemelli DiVersi in tour, esibendosi nel corso dell’estate in tutta Italia, mentre il 4 giugno Grido ha rivelato a sorpresa la sua uscita dal gruppo e la prosecuzione della sua carriera da solista.

Il 23 settembre 2016 i Gemelli DiVersi hanno pubblicato il videoclip di un nuovo singolo, intitolato La fiamma, che ha anticipato il settimo album in studio Uppercut, pubblicato il 21 ottobre.