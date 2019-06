“L’Assemblea di cittadini abitanti di Is Mirrionis e di altri quartieri cagliaritani, riunita il 10 giugno nel Teatro Sant’Eusebio dal Comitato Casa del quartiere di Is Mirrionis per un confronto con i candidati a Sindaco del Comune di Cagliari, ha tra le altre problematiche preso in esame la situazione della raccolta dei rifiuti per quanto riguarda il quartiere.

Il dibattito è stato ricco e appassionato e ha prodotto anche diverse proposte di miglioramento del servizio. Tutte questioni che verranno auspicabilmente prese in esame dalla prossima nuova Amministrazione. Ma l’Assemblea si è detta preoccupata dell’attualità e pertanto richiede che alcuni interventi vengano fatti IMMEDIATAMENTE, in relazione al fatto che in diverse zone del quartiere sono presenti cumuli anomali e maleodoranti di spazzatura che determinano gravi rischi per la salute dei cittadini oltre che offesa al decoro pubblico, RICHIEDE pertanto un IMMEDIATO e STRAORDINARIO intervento da parte dell’Amministrazione comunale perché tale situazione venga radicalmente risolta. Si rivolge particolarmente al sig. Commissario straordinario, dott. Bruno Carcangiu, che allo stato detiene i poteri sindacali, perché assuma tutte le misure necessarie per questo scopo. L’Assemblea sottolinea con compiacimento che tale richiesta è sostenuta dai candidati Sindaci presenti: Angelo Cremone e Francesca Ghirra. Mozione approvata per acclamazione da tutti i presenti”.

Assemblea di cittadini abitanti di Is Mirrionis