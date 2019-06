Un intervento di salvataggio a favore di una 87enne crocerista è stato compiuto nel corso della notte dai militari della Guardia Costiera di Sant’Antioco (Su). Intono all’una la Centrale Operativa della Direzione Marittima di Cagliari ha allertato la Sala Operativa di Sant’Antioco per la richiesta di evacuazione medica da parte della nave da crociera Aidastella, partita da Cagliari con destinazione Ibiza, per una ospite di bordo di 87 anni di nazionalità tedesca aveva che accusato una grave emorragia.

La Capitaneria sulcitana, sotto il coordinamento del Comandante, il Tenente di Vascello (Cp) Francesco S.M. d’Istria, dopo aver messo in contatto la nave con il Centro Internazionale Radio Medico, ha inviato sul punto nave la Motovedetta Cp 869 Sar di Carloforte a circa 3 miglia dal Porto di Sant’Antioco, individuato come punto di rendez- vous, al fine di poter effettuare il trasbordo della passeggera in acque tranquille.

Alle 3 circa le operazioni di soccorso si sono concluse, quando la donna è stata sbarcata sulla banchina antistante all’Ufficio Circondariale Marittimo, ed è stata trasportata con un’ambulanza, all’ospedale ‘Sirai’ di Carbonia per le cure del caso, mentre la nave Aidastela è stata autorizzata a proseguire la navigazione verso il porto spagnolo.