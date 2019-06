Intervento dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Carbonia che ieri sera hanno arrestato Marco Carta, 44enne pregiudicato di Carbonia. Ieri pomeriggio, verso le 19,30 un cittadino di Carbonia ha chiamato il 112 dopo aver sorpreso in casa un soggetto intento a rovistare le stanze e i mobili. Il malvivente, che si era introdotto nell’abitazione dopo aver forzato una finestra del bagno, quando si è accorto dell’arrivo del proprietario di casa che lo ha riconosciuto si è dato a precipitosa fuga.

Sul posto è intervenuto un equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Carbonia, che stava transitando a poca distanza dal luogo del furto. I carabinieri si sono messi alla ricerca del ladro che è stato rintracciato nella propria abitazione. Il malvivente, riconosciuto come vicino di casa della vittima del furto, è Marco Carta, operaio 44enne di Carbonia, già noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e condanne per furto. Nel corso della razzia Carta è riuscito ad impossessarsi di 50 euro. Condotto in caserma, è stato arrestato per furto ed oggi, all’esito dell’udienza per direttissima, è stato sottoposto all’obbligo di firma.