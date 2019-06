I Morcheeba sbarcano in Sardegna. Il gruppo londinese suonerà il prossimo 24 luglio allo Stadi comunale di Sarroch.

Nata nel 1995, la band si afferma sulla scena Trip hop inglese al termine degli anni novanta, nel corso della loro carriera ventennale, hanno abbracciato con l’utilizzo dell’elettronica più di un genere musicale, attingendo al pop rock, all’alternative rock e all’indie rock.

Il 2 settembre 2016 è stato pubblicato l’album Skye and Ross, l’ultimo lavoro è del primo giugno 2018 esce l’album in studio Blaze Away.