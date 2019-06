I 18 consiglieri regionali dei gruppi del centrosinistra hanno presentato questa mattina un’interpellanza urgente per chiarire in ogni suo aspetto l’incompatibilità del Presidente della Regione, Christian Solinas, con l’ufficio di Senatore della Repubblica che ancora ricopre.

Gli esponenti dell’opposizione chiedono che “gli organi della Regione siano ricondotti a piena legittimità. Su questi temi non è tollerabile la minima opacità, considerando che sia la Costituzione che il nostro Statuto vietano, per ovvi motivi, il doppio incarico. Il Presidente riferisca urgentemente in Aula per chiarire questa vicenda sotto ogni profilo”.

I gruppi consiliari Pd-Progressisti-Leu