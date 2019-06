I Vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, sono intervenuti verso le 18:00 per un incendio che si è sviluppato in un ripostiglio di un’abitazione, in via Mascagni angolo via Galilei, nel comune di Domusnovas.

Il pronto intervento della squadra “5A” del distaccamento di Iglesias ha evitato che l’incendio si potesse propagare, visto che all’interno era presente una bottiglia di GPL. Spente le fiamme è stata messa in sicurezza l’area circostante.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.