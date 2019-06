Un 31enne residente a Quartucciu alla guida di un Daily, nell’affrontare la rotatoria Cagna/Is Guadazzoni diretto verso la via Dei Conversi, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, a suo dire a causa di un terzo veicolo non identificato che gli avrebbe tagliato la strada, rovesciandosi lungo il fianco destro.

Fortunatamente ne il conducente ne il collega riportavano lesioni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge.