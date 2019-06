Si intitola “Dentro&Fuori” il workshop che il 14 e 15 giugno si terrà a Sassari e sarà dedicato al “pianeta carcere”, visto dall’interno e dall’esterno. L’evento è organizzato dal Polo universitario penitenziario dell’Università di Sassari e dalla Conferenza nazionale universitaria dei poli penitenziari del Crui, dal Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, dal Dipartimento di giustizia minorile e di comunità, dal Centro di giustizia minorile di Cagliari, dall’Ufficio interdistrettuale per l’esecuzione penale esterna di Cagliari.

Grazie al coinvolgimento di associazioni, ordini professionali, istituzioni e case editrici sarà una manifestazione “in cui nessuno insegna o impara soltanto, ma nella quale tutti i partecipanti, relatori inclusi, si contaminano a vicenda”, afferma il delegato rettorale del Polo universitario penitenziario, Emmanuele Farris. “L’intento è di creare o rafforzare utili sinergie che facilitino in futuro i processi di reinserimento dei detenuti, attraverso lo studio e la formazione in generale, in un’ottica di resilienza del tessuto sociale e istituzionale”.

Come spiega il rettore Massimo Carpinelli, “l’Università di Sassari porta avanti con decisione una strategia basata su tre pilastri, innovazione, internazionalizzazione e inclusione”. Interverranno gli autori Angela Trentini, Pietro Buffa, Paolo Belotti, Elton Kalica e gli ex detenuti Elton Kalica e Federico Caputo, che offriranno una testimonianza diretta della propria esperienza.