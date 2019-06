Ambasciatrice indiana in Italia Reenat Sandhu da questa mattina in Sardegna. Tappa nel Sulcis per l’apertura della “Summer school” di Sotacarbo a Carbonia, ma anche contatti con Regione e porti per avviare o rafforzare collaborazioni commerciali. “L’India è uno dei Paesi più popolati al mondo – ha detto Sandhu dopo l’incontro a Villa Devoto con l’assessora all’Industria Anita Pili – e una delle economie che crescono più velocemente, offrendo numerose opportunità di investimento in tutti i settori, dall’energia all’Ict. Oltre ad avere un grosso mercato interno, dove sono già presenti più di 700 aziende italiane”.

Pili ha manifestato forte interesse per le opportunità di investimento verso l’India, offrendo ampia collaborazione all’ambasciatrice per futuri progetti di sviluppo. “Un incontro importante – ha detto – per una collaborazione nell’ottica dell’internazionalizzazione delle imprese sarde, rafforzando il ruolo della Regione nell’attività di coordinamento e di supporto alle aziende”. Sandhu ha anche incontrato il presidente dell’Adsp Massimo Deiana.

“È stata molto apprezzata l’offerta infrastrutturale dello scalo di Cagliari – ha detto il numero uno dei porti sardi -, in particolare quella del porto Canale, forte di expertise consolidato nella gestione dei traffici, di servizi efficienti e dragaggi adeguati alle esigenze degli armatori. Alla crisi del traffico contenitori del Porto Canale rispondiamo con i fatti, promuovendo lo scalo direttamente nei mercati, andando alla ricerca di nuovi player che possano investire localizzandosi e generando nuovi traffici commerciali”.