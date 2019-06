La televisione di stato siriana ha annunciato ieri sera che le difese aeree dell’esercito arabo siriano hanno intercettato con successo e abbattuto un numero non rivelato di missili ostili, probabilmente israeliani, che bersagliavano obiettivi militari in Tell Al -Hara nel sud del paese.

Un attacco che rientra in quella strategia israeliana di destabilizzare la Siria a vantaggio dei gruppi terroristi e che risulta totalmente illegale, senza alcun avvallo internazionale.