Una ruota panoramica sul porto di Cagliari, con vista sul mare e sulla città. Un’attrazione turistica: potrebbe ad esempio essere la prima tappa dei crocieristi una volta sbarcati nel capoluogo. L’idea è anche quella di animare la passeggiata sul mare per aiutare non solo i turisti a scoprire o a riscoprire il porto.

Ora si parte: c’è nel sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna il bando per la concessione demaniale marittima degli spazi. L’area individuata è quella tra la radice del Molo Sanità e la Calata Via Roma del Porto Storico: in tutto 1.118 metri quadrati in una zona precedentemente utilizzata per l’imbarco e lo sbarco dei semirimorchi dalle navi.

Ci sono delle condizioni: la ruota non deve avere più di 20 anni e deve essere di altezza compresa tra i 35 e i 50 metri. Inoltre dovrà avere un minimo di venti cabine. La concessione avrà la durata di sei mesi a partire dal rilascio della concessione demaniale marittima. E non potrà essere prorogata.