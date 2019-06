Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato A.B. 35enne di Cagliari. Nel corso di una intensa attività info-investigativa, i ‘Falchi’ hanno saputo che nel circolo “Rossini”, in via Rossini, nel quartiere di San Benedetto, era presente una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Pertanto venivano eseguiti dei servizi di osservazione, che permettevano di appurare la veridicità della notizia.

I ‘Falchi’ hanno notato il classico via vai di giovani che, dopo essere giunti a bordo di scooter e autovetture, entravano nel locale e dopo alcuni minuti riuscivano sulla strada allontanandosi a bordo dei rispettivi mezzi. Gli agenti hanno quindi fatto accesso al locale A.B. ,trovato in possesso di circa 36 grammi di cocaina, 50 grammi di hascisc e danaro suddiviso in banconote di piccolo taglio.