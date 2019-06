Comunali: Toninelli giovedì 13 giungo a Sassari e Alghero per il M5s

Il ministro Danilo Toninelli domani sarà in Sardegna per alcuni sopralluoghi e per una serie di incontri a sostegno dei candidati a sindaco del Movimento 5 stelle