Rischio microbiologico per Salmonella. Questo il motivo che ha spinto il Ministero della salute a diffondere un avviso di richiamo di un lotto di salsiccia dell’azienda F.B.M. LAVORAZIONE CARNI.

Come si legge nel comunicato pubblicato sul sito del dicastero, la salsiccia interessata dal richiamo è stata prodotta da F.B.M. LAVORAZIONE CARNI nello stabilimento di Calci, in provincia di Pisa, con sede operativa in via Trieste n° 17.

Fonte: Sportello dei diritti