Alle 21 in punto. Tutto in dieci secondi, o giù di lì. Domani sera (giovedì 13 giugno), per la seconda volta nel 2019, Filippo Tortu corre i 100 metri di cui detiene il primato italiano dallo scorso giugno (9.99 a Madrid). Ai Bislett Games di Oslo (Norvegia) il ventenne brianzolo delle Fiamme Gialle si presenta di nuovo sul palcoscenico della Diamond League a sette giorni dal quinto posto nei 200 al Golden Gala Pietro Mennea.

“La gara di domani sarà molto interessante perché vede una startlist di primo piano – parola di “Pippo”, già 9.97 ventoso (+2.4) a Rieti – Questo tipo di competizioni sono un’ottima occasione per gareggiare con atleti di altissimo livello internazionale, che mi stimolano a fare sempre meglio. Le sensazioni di questi giorni sono buone, si tratta ancora delle prime uscite e la stagione quest’anno è lunga, ma sono molto positivo e desideroso di scendere in pista”.

I RIVALI – Parterre da palati fini, come di consueto in Diamond League. Nella “rosa” dei favoriti spicca lo statunitense Christian Coleman, 9.86 nei 100 metri di Shanghai, il migliore al mondo nella scorsa stagione con il 9.79 di Bruxelles che gli ha dato la vittoria nel circuito del diamante. Altri quattro sprinter vantano un pedigree da meno di dieci secondi: lo statunitense Mike Rodgers (9.85 in carriera) che martedì pomeriggio ha vinto a Turku in 10 secondi netti, il britannico vicecampione europeo Reece Prescod (9.97 a Shanghai), il connazionale Chijindu Ujah e il cinese Xie Zhenye. Completano il cast il giapponese Yuki Koike e il britannico Tommy Ramdhan. Tortu, che sabato festeggerà il suo 21esimo compleanno, ritrova Prescod con il quale ha già incrociato le armi nella stagione indoor a Berlino sui 60 metri e con cui si è allenato a Tenerife in aprile.

IN TV – La tappa di Oslo della IAAF Diamond League sarà trasmessa in diretta giovedì 13 giugno su Sky Sport Uno (canale 201 Sky) e Sky Sport Arena (canale 204 Sky) dalle 20 alle 22.