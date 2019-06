“Non un euro in più ai consiglieri regionali”. Lo precisa il presidente dell’Assemblea della Sardegna, Michele Pais, che ha illustrato la proposta di legge per la parametrazione dei vitalizi secondo il calcolo del contributivo diretto. Proposta che, chiarisce replicando alle opposizioni che parlano di volontà di reintrodurre i vitalizi, “è la riproposizione letterale del testo che deriva dall’accordo Stato-Regioni in attuazione della legge di bilancio dello Stato e dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali”.

Quanto al fatto che i capigruppo non hanno votato per il passaggio diretto in Aula del provvedimento con la procedura d’urgenza, “l’unico rammarico – spiega Pais – è arrivare in ritardo a questo prioritario obiettivo ben conseguibile già dalla scorsa legislatura. Ovviamente il Consiglio regionale, che è sovrano, è libero di condividere o meno apportando alla proposta di legge le modifiche che riterrà opportune”.

Infine: “Attribuire la paternità di questa proposta di legge al presidente del Consiglio oltre ad essere falso – dichiara – è scorretto ed è teso solamente ad utilizzare normali procedure consiliari per fini squisitamente elettorali”.