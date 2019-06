Cagliari, Zingaretti: “Stiamo ricostruendo un’alternativa per il nostro paese”

“Se c’è un motivo per votare domenica nella maniera giusta, cioè Francesca Ghirra come sindaca, è quello di difendere Cagliari rispetto a chi ha distrutto l’Italia”. Ha chiuso così il segretario del Pd Nicola Zingaretti il suo intervento al Lazzaretto di Sant’Elia, ultima tappa del mini tour sardo in vista delle comunali del 16 giugno.

“Difendiamo questo Comune dove in questi anni si è governato tanto bene e che ora non può gettare la spugna – ha detto davanti alle trecento persone accorse per ascoltarlo – quindi da qui a domenica l’appello che faccio è che tutte e tutti sentano sulle proprie spalle un dovere civile e civico di combattere affinché Francesca sia eletta”. Zingaretti ha ringraziato per il risultato ottenuto alle Europee e ha lanciato un messaggio: “Questo Paese lo possiamo salvare, sapendo solo che è tornato il tempo nel quale la differenza la fa la passione politica e la voglia di combattere per la democrazia italiana. Non voglio fare allarmismi, ma c’è il tentativo di rivedere lo schema delle democrazie liberali. Dobbiamo controllare e far vedere che si combatte”.