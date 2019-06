Domenica 16 giugno, dalle ore 09.00, nella spiaggia del Lido del Sole ad Olbia (fronte Hotel Caprile), l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna promuoverà una giornata dedicata alla sensibilizzazione ambientale, alla pulizia del litorale e dei fondali marini.

L’iniziativa, denominata “Puliamo Lido del Sole”, vede la preziosa collaborazione della Direzione Marittima di Olbia, del Comune, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), del WWF Italia con il neonato WWF Sub (Save UnderWater Biodiversity), dell’Associazione Ambientalista Velapuliamo, delle aziende De Vizia e Cosir, ma anche di società che operano nel campo del diving e dei lavori marittimi: Wase Diveducation, Leila Diving, Commercial Diving Services, Dilamar, Lavori Marittimi Pin, Sea Service, Mediterraneo Sport e Sub’s.

Alla giornata, che ha lo scopo di promuovere la tutela delle spiagge e del mare, potranno partecipare tutti i cittadini che vorranno sostenere l’iniziativa dell’AdSP per la salvaguardia del golfo olbiese e per la diffusione di buone pratiche nella fruizione delle spiagge e delle aree fronte mare che rientrano nella propria circoscrizione.

Sarà cura dell’Ente e dei partner mettere a disposizione sacchi e guanti per la raccolta dei rifiuti che, a fine giornata, verranno conferiti in discarica per lo smaltimento.