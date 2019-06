La giornalista e scrittrice Geraldina Colotti sarò presente a Cagliari il 14 giugno all’appuntamento internazionalista “La Palestina incontra il Venezuela”, in collaborazione con l’Associazione Sardegna-Palestina, in Via Montesanto 28 alle ore 18.30, al quale interverranno Geraldina Colotti e Fawzi Ismail.

Il 15 giugno, invece, parteciperà all’incontro “la cronaca del Venezuela che resiste”, che si terrà alla Baracca Rossa in Via Principe Amedeo alle ore 19.30, insieme a Roberto Lugas e Geraldina Colotti, che presenterà il suo libro “Dopo Chàvez – come nascono le bandiere”.

Durante queste due giornate, Geraldina Colotti racconterà il Venezuela di Nicolas Maduro, presidente regolarmente eletto nel 2013 dopo il decesso di Hugo Chàvez.

“Il tentativo di golpe da parte del capitalismo internazionale che ha tentato di disconoscerne la legittimità e le difficoltà nel contrastare un’opposizione pilotata dagli Usa diretta all’imposizione di un nuovo presidente. Una lettura realistica e diretta di quei drammatici avvenimenti effettuata da una donna che era presente in Venezuela nel periodo.”

Chi è Geraldina Colotti E’ una scrittrice e giornalista, che vive a Roma, esperta di America Latina. Direttrice dell’edizione italiana del mensile di politica internazionale Le Monde diplomatique, ha pubblicato libri per ragazzi, raccolte di racconti e di poesie, romanzi e saggi.