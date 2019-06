Il Consiglio regionale si riunisce giovedì 20 giugno alle 10. Lo ha deciso la Conferenza dei Capigruppo, riunita sotto la Presidenza di Michele Pais.

Primo punto all’ordine del giorno la proroga al Piano casa che scade il 30 giugno. “La decisione di calendarizzare immediatamente il provvedimento – ha detto il presidente Pais – è stata presa per evitare un blocco normativo che potrebbe avere gravissime ripercussioni sull’economia della Sardegna”. Il Presidente Pais ha chiesto l’immediata convocazione della Quarta commissione che si riunirà martedì 18 giugno alle 16 per l’esame del testo che poi arriverà in Aula.

“In attesa della necessaria rivisitazione della legge – ha aggiunto Pais – è fondamentale l’approvazione urgente della proroga del Piano casa, strumento indispensabile da un punto di vista sociale ed economico”. La richiesta del Presidente Pais di una rapida approvazione del provvedimento è stata condivisa dall’intera Conferenza dei capigruppo. All’ordine del giorno della seduta del Consiglio anche il programma dell’ attività del Corecom e l’istituzione di una Commissione d’inchiesta sull’Aias