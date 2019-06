Al via oggi il Firenze Rocks, che infiammerà la Visarno Arena di Firenze fino al 16 giugno con un cast tra i più importanti della scena europea e mondiale.

Si parte con i Tool nell’ unica data che segna il ritorno in Italia del gruppo.

Originaria di Los Angeles, la band vincitrice di tre Grammy Awards, si è esibita in svariate tournée mondiali e pubblicato 4 album in studio che hanno raggiunto i vertici delle classifiche mondiali. La formazione vede il batterista Danny Carey, il chitarrista Adam Jones, il vocalist Maynard James Keenan e il bassista Justin Chancellor.

Gli altri headliner ad esibirsi nella opening night saranno gli Smashing Pumpkins.

La band di Billy Corgan presenterà il disco Shiny and oh so bright, vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.

Il disco, registrato agli Shangri La Studios di Malibu (California) col produttore Rick Rubin e il chitarrista Jeff Schroeder, è il primo lavoro della band in oltre 18 anni che riunisce i membri fondatori Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin.

Sempre nella serata inaugurale, spazio al rock progressive e metal dei Dream Theater, Badflower e Skindred.

I Dream Theater tornano in tour in Italia per presentare il loro nuovo album Distance Over Time e celebrare i 20 anni di anniversario dall’uscita del loro quinto disco, Metropolis Pt.2: Scenes from a Memory (1999).

Gli Skindred, invece, hanno consolidato la loro posizione come una delle più grandi band alternative metal britanniche con il loro nuovo album Big Tings. Ad oggi hanno pubblicato 7 album in studio, 11 singoli e 13 videoclip musicali.

La giornata sarà aperta dalla rock band statunitense Badflower, il cui album di debutto dal titolo OK, I’m sick è uscito il 22 febbraio scorso su etichetta Big Machine/Universal Music

Il Festival proseguirà venerdì 14 con l’attesissimo Ed Sheeran, per il primo dei suoi tre grandi concerti italiani che proseguiranno allo Stadio Olimpico di Roma il 16 giugno e allo Stadio San Siro il 19.

Sabato 15 invece, salirà sul palco un autentico mostro sacro del rock contemporaneo: Eddie Vedder.

Last but not least: il Festival si chiuderà domenica 16 giugno con The Cure gruppo che, ad oggi, ha tenuto oltre 1.500 concerti in tutto il mondo.

Un immenso palco a cielo aperto accoglierà un cast di grandi artisti internazionali per un evento straordinario che metterà al centro la grande musica live rock, pop, indie, senza barriere di genere e che sarà reso ancora più unico dalle numerose iniziative che animeranno il “Firenze Rocks Village” dove sarà possibile vivere molteplici attività di intrattenimento e svago in un area-parco di 6.000 mq.

Una di questa sarà l’area Kids – all’interno della Venue rivolta ai bambini con una fascia di età compresa tra i 3 ed i 12 anni.