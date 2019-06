Il 15 Giugno si svolgerà a Carbonia il 1° Raduno Interprovinciale A.N.Art.I e l’inaugurazione di via degli Artiglieri.

Per l’occasione i cittadini potranno assistere all’esibizione della Fanfara del 3° Reggimento Bersaglieri di Teulada.

È previsto, inoltre, il corteo di autorità civili, religiose e militari, che si muoverà da piazza San Ponziano verso via degli Artiglieri.

Il sindaco Paola Massidda dichiara che “L’intestazione di una strada di Carbonia agli Artiglieri è un giusto riconoscimento per un glorioso reparto che si è distinto soprattutto in occasione dei principali conflitti bellici. Il nostro obiettivo è tenere sempre viva la memoria collettiva e onorare i nostri artiglieri caduti in guerra, ricordando il sacrificio di tanti giovani che donarono la loro vita per la Patria”.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, al momento del passaggio del corteo, a partire dalle ore 11, saranno chiuse al traffico alcune strade cittadine: piazza San Ponziano, piazza Matteotti, via Gramsci, via Brigata Sassari, attraversamento via Trieste, via Brigata Sassari in direzione via Balilla. Durante la cerimonia di inaugurazione di via degli Artiglieri è prevista la chiusura del traffico in via Brigata Sassari e il divieto di sosta nel tratto compreso tra via Trieste e via Balilla.