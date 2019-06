La Regione e il Comune di La Maddalena insieme per lo sviluppo dell’Isola. Nasce con l’obiettivo di trovare soluzioni alle criticità la visita istituzionale dell’assessore dei Lavori pubblici, Roberto Frongia. I problemi da risolvere, a partire dai lavori di recupero e rigenerazione urbana dell’ex Arsenale, e le potenzialità ancora inespresse dell’Isola saranno i temi su cui verrà puntata l’attenzione dell’assessore regionale e del sindaco Luca Montella.

“La Maddalena rappresenta senza dubbio una grande ricchezza – commenta Frongia – Tenuto conto delle peculiarità di questa splendida Isola lavoreremo per risolvere le criticità ma anche per usare, di concerto con il Comune, le leve giuste per uno sviluppo sempre maggiore (e sostenibile) di questa parte così importante di Sardegna”.

“Comincia un percorso importante di condivisione progettuale, di idee e suggestioni positive – è il commento del sindaco Montella – La visita dell’Assessore è il primo passo verso un cammino di collaborazione e sostegno futuri. Ringrazio l’amico e collega dei Riformatori Roberto Frongia per aver prontamente voluto prendere atto toccando con mano i problemi dell’Arcipelago”.