Il Tar della Sardegna ha respinto anche il ricorso presentato da Nello Cappai, candidato dell’Uds alle scorse elezioni regionali, contro Alfonso Marras, eletto con la lista dei Riformatori.

Si tratta di uno dei quattordici ricorsi arrivati al Tar all’indomani delle regionali del 24 febbraio. Secondo i giudici amministrativi il seggio conteso non poteva essere attribuito al candidato dell’Uds perché “è esclusa la possibilità di attribuzione con il criterio dei resti, come quello prospettato dal ricorrente, in favore di coloro che non hanno ottenuto nemmeno un seggio pieno”.

Sempre contro l’elezione di Marras sarà discusso anche un altro ricorso, ma il 26 giugno. A presentarlo in questo caso è stato il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Ivan Piras.