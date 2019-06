“L’Eurogruppo ha ascoltato le proposte della Commissione Ue sull’Italia e sostiene la richiesta di prendere le misure necessarie per rispettare le regole di bilancio”: lo ha detto il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno.

“Ringrazio Centeno per il sostegno espresso alla nostra valutazione ” sull’Italia, “c’è un chiaro sostegno per la nostra analisi e il nostro approccio, ora continuiamo con il lavoro preparatorio che può portare alla procedura, restando pronti a valutare ogni elemento che l’Italia può portare”: lo ha detto il commissario agli affari economici Pierre Moscovici. “La porta è ancora aperta, siamo in modalità di ascolto”, ha aggiunto.

L’Eurogruppo ha raggiunto nella notte un accordo sul bilancio della zona euro, dopo oltre dieci ore di negoziati. Secondo quanto si apprende, però, mancherebbero molti dettagli sul tipo e il livello di finanziamento.