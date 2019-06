Carla Massidda, professore ordinario di Politica economica alla Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche, è stata eletta nel Consiglio di Presidenza della Società Italiana degli Economisti (SIE).

Il nuovo organismo, eletto nei giorni scorsi, entrerà in carica il prossimo 26 ottobre e rimarrà in carica fino al 2022. Massidda è risultata terza per numero di voti ottenuti nella ristretta rosa di 10 candidati alla carica, a dimostrazione della indiscussa stima di cui gode tra tutti i componenti della SIE.

L’elezione è avvenuta nei giorni scorsi: alla presidenza è stato eletto Alberto Zazzaro, che sarà affiancato dai vice Alessandra Faggian e Donato Romano. Ordinario di Politica economica, attualmente Massidda è coordinatrice del corso di laurea in Economia e Finanza del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali e membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze economiche e aziendali. Coordina il Master del Patrimonio ambientale e culturale istituito dalla Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche.

Fa parte del Consiglio del Presidio della Qualità dell’Ateneo di Cagliari, e ricopre numerose altre prestigiose cariche. Vanta decine di pubblicazioni scientifiche, tra le quali anche manuali, monografie e trattati scientifici.