“Non sono io a dover chiedere qualcosa ai sardi ma sono i sardi a dover chiedere alla politica di riconoscere la specificità di una terra dalle grandi potenzialità e dai grandi bisogni. Continuità territoriale, zona franca, infrastrutture, amministrazioni che hanno necessità di investire di più sulla loro vocazione: sono tutti temi che Fratelli d’Italia considera prioritari e che abbiamo già portato in Parlamento. Grandi questioni che possono essere affrontate e risolte solo da amministrazioni capaci di avere una visione e che non si occupano solamente della gestione del quotidiano. La mia giornata in Sardegna inizia da Sassari, città dal grande patrimonio culturale, sede di una importante e storica università, che ha bisogno di sviluppo per far interagire l’entroterra con le bellissime coste della provincia, lunghe 35 chilometri”.

Lo ha detto a margine della visita a Sassari, prima tappa del tour di oggi in Sardegna che toccherà anche Alghero e Cagliari, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.