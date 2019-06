Il gruppo dei “Progressisti” in Consiglio regionale ha presentato oggi un’interrogazione urgente per conoscere i motivi che ancora impediscono di portare avanti gli atti che garantirebbero la risoluzione dei problemi dei lavoratori precari del CRS4, oggi in sciopero insieme alle Federazioni dei metalmeccanici FIOM Cgil, FIM Cisl, UILM Uil.