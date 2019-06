Arrivano altre firme a parte dei Consiglieri comunali di Quartu a sostegno della mozione di sfiducia presentata nei confronti del Sindaco Delunas.

“Quest’oggi abbiamo firmato entrambe le mozioni di sfiducia presentate dai nostri colleghi di opposizione. Non ci interessa avere la paternità dell’azione, ma ci interessano solo i risultati, così come abbiamo dimostrato durante tutta la nostra azione politica. Abbiamo firmato questi documenti per evitare qualsiasi incomprensione o fraintendimento, ma riteniamo che in questa fase queste azioni siano alquanto superflue. Martedì 18 è prevista la discussione del bilancio in aula, quello che per noi è il momento cruciale in cui ogni consigliere ha la possibilità di votare la sfiducia verso chi governa la nostra città. Cogliamo l’occasione per comunicare alla cittadinanza, a cui eventualmente posso sfuggire alcuni iter procedurali, che la mozione di sfiducia necessità di 12 firme per essere protocollata e di 10 giorni di deposito per essere discussa, perciò il conto alla rovescia non è ancora iniziato. Mentre abbiamo un’unica certezza: se ci sarà la volontà da parte di tutte le forze politiche si metterà fine a questa consiliatura nell’immediato con la mancata approvazione del bilancio”.

Valeria Piras , Chiara Pili e Marcella Marini del Gruppo “Oggi e Domani”