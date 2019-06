Jack Mazzoni, nuovo talento tra i Dj italiani, arriva domani 15 giugno ad Alghero per un’indimenticabile serata.

Con oltre 100 milioni di views su Youtube e 10 milioni di streaming su spotify, Jack Mazzoni è oggi uno degli artisti dance più popolari e apprezzati in Europa e sarà proprio lui ad aprire l’estate musicale algherese.

Sarà ospite del Maracaibo e del Kelu, due noti locali della movida, che hanno unito le loro forze per offrire ai clienti questa incredibile serata, che avrà inizio alle ore 23 dopo le performance dei Dj resident Steven M e Mr Joker.

Jack Mazzoni, diventato famoso grazie ai suoi bootleg, ha raggiunto il grande successo con la hit “Booma Yee”, che lo ha reso uno dei Dj idoli tra i teenagers.

Anche se la sua carriera è solo all’inizio può vantare diversi remixer per grandissimi artisti internazionali come Sean Paul, Sak Noel, Juan Magan, Alexandra Stan, Inna, Daddy Yankee e Dj Antoine, fra i tanti.

I suoi Dj set sono così travolgenti che non sarà difficile immaginare lo spazio tra il Maracaibo e il Kelu, di fronte alla spiaggia di San Giovanni, trasformarsi per una notte in una discoteca all’aperto.

Si potranno ballare i remix realizzati per Sasha Lopez e Geo Da Silva, come anche il suo primo singolo “Pig Shot”, “Booma Yee” (grande hit europea del 2013), e ancora “Awela Hey” con la quale nel 2014 ha scalato le classifiche delle radio spagnole.

Non mancheranno, inoltre, i tormentoni “Morena” e “Bailando Conga” oltre ai remix di brani famosissimi come “Con Calma” di Daddy Yankee e “La Libertad” di Alvaro Soler e, probabilmente, le hit italiane“Soldi” di Mahmood, “Amore Capoeira” di Giusy Ferreri, “Nera” di Irama o “Pem Pem” di Elettra Lamborghini.