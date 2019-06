Il 22 e il 23 giugno si svolgerà a Esterzili l’evento “Parole musica e colori in Esterzili”, giunto al secondo anno è organizzato dall’ A.T. Pro loco in collaborazione con la Biblioteca comunale e la testata giornalistica Cagliaripad.

All’evento parteciperanno artisti e scrittori della nostra isola: sarà un’occasione preziosa in cui la musica si accompagnerà alla scrittura e ai colori.

Programma. Nella giornata di sabato, alle ore 17.00, il Coro Polifonico “Fra Antonio Maria da Esterzili” e il Coro Polifonico Femminile “S’orrosa ‘e Padenti” di Seulo si esibiranno nella Chiesa di Sant’Ignazio.

Seguirà in serata il momento “Letture al chiaro di luna”, alle 21.15, con la presentazione del libro “Janas” dell’autore Claudia Zedda, nella piazzetta “Funta’e susu”.

Domenica 23 giugno durante la “Colazione con l’autore” in Via della Valle, alle 11.30, la scrittrice Valentina Neri farà conoscere al pubblico il libro “Cagliari, Poesia e filastrocche per grandi e piccini”.

Alle 16.30 in via G. M. Angioy per “Il Caffè letterario” Valentina Ligas racconterà il suo libro “La vita è tutto il resto”.

La giornata si concluderà in piazza Gecas per “L’aperitivo con l’autore”, insieme a Bernardino Deiana, che presenterà il suo “Manuale di addestramento del cane da ferma”.

Dialogherà con gli autori Francesca Melis, giornalista di Cagliaripad.

Durante queste due giornate ci sarà spazio anche per la pittura, infatti Mauro Patta realizzerà un murale nel centro storico di Esterzili e gli artisti dell’Associazione Culturale Skizzo ravviveranno con i loro colori alcune serrande nelle vie del paese.